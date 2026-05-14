Российский вратарь получил штраф за оскорбление фанатов своей команды

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал вратаря и капитана «Пари НН» Никиту Медведева за оскорбление болельщиков команды, сообщили в пресс-службе РФС. Сумма взыскания составила 300 тыс. рублей.

За оскорбительное поведение в отношении иных лиц, не повлекшее прямое удаление игрока и не отмеченное в протоколе матча, и за неспортивное поведение оштрафовать футболиста «Пари НН» Никиту Медведева на 300 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Во время матча против ЦСКА на стадионе был размещен баннер в поддержку бывшего тренера нижегородской команды Алексея Шпилевского с надписью «Наш тренер! Мы с тобой!» После игры вратарь Никита Медведев резко высказался об этом, заявив, что баннер буквально «сводил его с ума» и что такие болельщики не должны приходить на стадион.

