Пьяный босс «Медельина» отпраздновал вылет своей команды из плей-офф Главный акционер «Медельина» напился после вылета команды из плей-офф

Главный акционер колумбийского футбольного клуба «Медельин» оказался в центре скандала после матча против «Агилас Дорадас», где отметил проигрыш команды своей тем, что напился, сообщил «Чемпионат». Игра закончилась поражением со счетом 1:2.

После финального свистка мужчина начал вести себя вызывающе, демонстративно празднуя победу, которой на самом деле не было. Своими жестами и поведением босс клуба открыто провоцировал болельщиков, находившихся в ярости от результата встречи, те проводили его с трибун нецензурными жестами и оскорбительными выкриками.

Футболисты, заметив неадекватное состояние руководителя, были вынуждены вмешаться и попытались как можно скорее увести его в раздевалку. При этом «Медельин» официально лишился всех шансов на выход в плей-офф Апертуры.

