День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 18:20

Врач предупредила сотрудников на удаленке о главных рисках для здоровья

Врач Елисавецкая: удаленный формат работы повышает риск тромбозов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Удаленный формат работы, ставший привычной реальностью для миллионов россиян, повышает риск тромбозов и развития других опасных нарушений, заявила NEWS.ru остеопат и косметолог Людмила Елисавецкая. По ее словам, гиподинамия или недостаток движения вместе с постоянным пребыванием в четырех стенах формирует так называемый синдром домашнего офиса, который бьет сразу по нескольким системам организма.

Удаленная работа стала привычной реальностью для миллионов россиян, но удобство и отсутствие дороги в офис имеют обратную сторону. Гиподинамия в сочетании с постоянным пребыванием в четырех стенах формирует новый тип нарушений, который врачи уже называют «синдромом домашнего офиса». Какой вред здоровью наносит удаленка? Первым страдает опорно-двигательный аппарат. Исследования показывают, что боль в шее и спине — самая частая жалоба удаленщиков. Второй момент — сердечно-сосудистая система. Малоподвижный образ жизни повышает риск тромбозов, варикозного расширения вен и застойных явлений в малом тазу. Кроме того, низкая физическая активность — прямой путь к набору веса, — сказала Елисавецкая.

По ее словам, исследование Американской кардиологической ассоциации 2024 года подтвердило: сидячая работа на 30–40% увеличивает риск ожирения и диабета второго типа. Она добавила, что психоэмоциональное здоровье также страдает из-за размытости границ между домом и работой, социальной изоляции и отсутствия живого общения, а это приводит к росту уровня кортизола — гормона стресса.

Ранее врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская заявила, что удаленная работа провоцирует хроническую усталость. По ее словам, такой формат занятости также несет риски социальной изоляции и развития тревожности.

Здоровье
болезни
врачи
работа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.