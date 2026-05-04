Врач предупредила сотрудников на удаленке о главных рисках для здоровья

Удаленная работа стала привычной реальностью для миллионов россиян, но удобство и отсутствие дороги в офис имеют обратную сторону. Гиподинамия в сочетании с постоянным пребыванием в четырех стенах формирует новый тип нарушений, который врачи уже называют «синдромом домашнего офиса». Какой вред здоровью наносит удаленка? Первым страдает опорно-двигательный аппарат. Исследования показывают, что боль в шее и спине — самая частая жалоба удаленщиков. Второй момент — сердечно-сосудистая система. Малоподвижный образ жизни повышает риск тромбозов, варикозного расширения вен и застойных явлений в малом тазу. Кроме того, низкая физическая активность — прямой путь к набору веса, — сказала Елисавецкая.

По ее словам, исследование Американской кардиологической ассоциации 2024 года подтвердило: сидячая работа на 30–40% увеличивает риск ожирения и диабета второго типа. Она добавила, что психоэмоциональное здоровье также страдает из-за размытости границ между домом и работой, социальной изоляции и отсутствия живого общения, а это приводит к росту уровня кортизола — гормона стресса.

Ранее врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская заявила, что удаленная работа провоцирует хроническую усталость. По ее словам, такой формат занятости также несет риски социальной изоляции и развития тревожности.