Психиатр рассказала о неожиданном влиянии удаленки на человека

Удаленная работа провоцирует хроническую усталость, заявила NEWS.ru врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская. По ее словам, такой формат занятости также несет риски социальной изоляции и развития тревожности.

Во время удаленки стираются границы между работой и домом. Трудовые часы расползаются на все время суток. Появляется чувство, что ты всегда на работе. Это ведет к хронической усталости и ощущению, что не отдыхаешь по-настоящему. Такой формат труда провоцирует социальную изоляцию, когда не хватает живого общения, случайных контактов и обратной связи. Со временем это может усилить тревожность, снизить мотивацию и вызвать апатию, — сказала Кунаковская.

Она отметила, что дополнительным стресс-фактором выступает тотальный контроль со стороны начальства, требующего постоянной онлайн-активности. По ее словам, подобная практика порождает у сотрудника паранойю и ощущение обесценивания собственного труда.

Во время удаленной работы может развиться паранойя из-за микроменеджмента, если работодатель требует постоянно быть онлайн, делать скриншоты экрана или отчитываться каждые 30 минут. Это порождает тревогу, ощущение тотального контроля и обесценивания труда. Также без привычного одобрения коллег и начальника вживую вы можете начать сомневаться в своей эффективности, даже если работаете хорошо, — заключила Кунаковская.

Ранее HR-директор Валентина Романова заявила, что сотрудники не готовы возвращаться в офис после массового перехода бизнеса на удаленный формат работы несколько лет назад. Она отметила, что рабочие занимаются «кофе-беджингом» — приезжают в офис только для того, чтобы отметиться.