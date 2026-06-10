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10 июня 2026 в 15:34

Володин ответил, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу

Володин заявил, что на ЧМ по футболу будет болеть за Россию

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что будет болеть только за сборную России на чемпионате мира по футболу, сообщает Telegram-канал «Вы слушали». По его словам, за спортсменов, выступающих за зарубежные клубы, есть кому болеть без него.

За наших. Тем кто за рубежом бегает за мячом — есть кому за них болеть. Будут наши играть — будем болеть за Россию, — отметил Володин.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире примут участие 48 сборных, которые разбиты на 12 квартетов. Главными фаворитами называют Францию, Испанию, Португалию, Англию, Бразилию и Аргентину.

Ранее Володин призывал россиян не разговаривать с телефонными мошенниками. По его словам, если человеку действительно понадобится помощь, его пригласят в официальное учреждение, а все вопросы «спасения мира и близких» по телефону — это действия злоумышленников.

До этого спикер Госдумы сообщал о рассмотрении вопроса о наделении регионов полномочиями по запрету вейпов. Володин подчеркивал, что соответствующий законопроект принимается на основе обращений граждан, родительских сообществ и представителей образовательных учреждений.

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