Володин ответил, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что будет болеть только за сборную России на чемпионате мира по футболу, сообщает Telegram-канал «Вы слушали». По его словам, за спортсменов, выступающих за зарубежные клубы, есть кому болеть без него.
За наших. Тем кто за рубежом бегает за мячом — есть кому за них болеть. Будут наши играть — будем болеть за Россию, — отметил Володин.
Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире примут участие 48 сборных, которые разбиты на 12 квартетов. Главными фаворитами называют Францию, Испанию, Португалию, Англию, Бразилию и Аргентину.
Ранее Володин призывал россиян не разговаривать с телефонными мошенниками. По его словам, если человеку действительно понадобится помощь, его пригласят в официальное учреждение, а все вопросы «спасения мира и близких» по телефону — это действия злоумышленников.
До этого спикер Госдумы сообщал о рассмотрении вопроса о наделении регионов полномочиями по запрету вейпов. Володин подчеркивал, что соответствующий законопроект принимается на основе обращений граждан, родительских сообществ и представителей образовательных учреждений.