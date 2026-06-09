Володин раскрыл подробности нового законопроекта против вейпов

Госдума сейчас рассматривает вопрос о наделении регионов полномочиями по запрету вейпов, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что соответствующий законопроект принимается на основе обращений граждан, родительских сообществ и представителей образовательных учреждений, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас рассматривается вопрос о наделении полномочиями регионов в части запрета вейпов. Хочу подчеркнуть, что мы этот законопроект принимаем на основе обращений граждан, родительских сообществ, представителей образовательных учебных заведений, — сказал Володин.

По словам спикера ГД, все опрошенные группы сходятся во мнении, что вейпы наносят серьезный вред здоровью. Их опасность в сравнении с другими курительными смесями заключается в использовании ароматизаторов, которые быстро вызывают зависимость, особенно у подростков.

Парламентарий отметил, что вопрос употребления вейпов необходимо взять под отдельный контроль. Многие регионы самостоятельно просили передать им такие полномочия для принятия решений о запрете этой продукции.

Госдума рассчитывает, что после принятия законопроекта порядок в данной сфере будет наведен, заявил Володин. По его словам, ряд территорий уже готовы принять свои региональные законы, что позволит защитить в первую очередь детей от вейпов и пагубных привычек, а значит, и сохранить здоровье подрастающего поколения.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил ввести полный запрет на производство, импорт и продажу вейпов и электронных сигарет. Он уточнил, что, несмотря на действующие ограничительные меры, подобные устройства продолжают распространяться среди детей через соцсети, мессенджеры, маркетплейсы и неформальные каналы.