Врач ответила, какая температура в офисе наиболее полезна

Температура в офисе должна быть в пределах 22-24 °C, рассказала MIR24.TV заслуженный врач России Ольга Шарапова. Она отметила, что более высокая или низкая температура будут негативно влиять на состояние организма.
Ни жара, ни холод в офисе не полезны для организма. Поэтому важно создать правильный микроклимат: температура воздуха на рабочем месте должна быть в пределах 22-24 °C. Крайности создают серьезный стресс для организма, а некомфортная температура снижает концентрацию внимания и ухудшает память, — рассказала Шарапова.
Врач подчеркнула, что резкий перепад температур также станет стрессом для организма. Она призвала не переохлаждать помещения даже в сильную жару.
Ранее сообщалось, что если работнику тяжело находиться в душном офисе в жаркую погоду, он вправе попросить руководителя о смене графика или формата работы. Например, сотрудник может предложить сдвинуть рабочие часы или вовсе временно перейти на удаленку.