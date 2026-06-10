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10 июня 2026 в 14:17

Врач ответила, какая температура в офисе наиболее полезна

Врач Шарапова: температура в офисе должна быть в пределах 22-24 °C

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Температура в офисе должна быть в пределах 22-24 °C, рассказала MIR24.TV заслуженный врач России Ольга Шарапова. Она отметила, что более высокая или низкая температура будут негативно влиять на состояние организма.

Ни жара, ни холод в офисе не полезны для организма. Поэтому важно создать правильный микроклимат: температура воздуха на рабочем месте должна быть в пределах 22-24 °C. Крайности создают серьезный стресс для организма, а некомфортная температура снижает концентрацию внимания и ухудшает память, — рассказала Шарапова.

Врач подчеркнула, что резкий перепад температур также станет стрессом для организма. Она призвала не переохлаждать помещения даже в сильную жару.

Ранее сообщалось, что если работнику тяжело находиться в душном офисе в жаркую погоду, он вправе попросить руководителя о смене графика или формата работы. Например, сотрудник может предложить сдвинуть рабочие часы или вовсе временно перейти на удаленку.

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