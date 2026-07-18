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18 июля 2026 в 16:05

Нейробиолог объяснил интерес людей к офисным интригам

Нейробиолог Накано: мозг выстраивает «социальную карту» для выбора поведения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Интерес людей к офисным интригам объясняется тем, что человеческий мозг выстраивает специальную «социальную карту» для выбора правильной тактики поведения, рассказала РИА Новости профессор Университета Осаки Тамами Накано. Помимо этого, мозг человека детально запоминает, кто с кем конфликтует и дружит в офисе или на учебе.

В ходе исследования добровольцы смотрели несколько серий сериала «Форс-мажоры», где рассказывается о работе юристов и их драмах, недопониманиях и дружеских отношениях. До и после просмотра участникам демонстрировали лица восьми главных героев. С помощью фМРТ-сканирования ученые сравнили паттерны активности мозга с тем, как именно зрители оценивали отношения между персонажами.

Наш мозг не просто запоминает персонажей по отдельности, а, по-видимому, размещает людей в голове на основе «смысла отношений»: кто с кем и в каких отношениях находится, — объяснила Накано.

Благодаря внутренней модели, которую Накано называет «социальной картой», человеку легче ориентироваться в трудной социальной среде — на работе, в школе или в семье. Чтобы просчитать тактику поведения, важно понимать уровень близости между коллегами, скрытые конфликты, разногласия и учитывать статус человека.

Ранее стало известно о создании уникальных тест-систем для болезни Альцгеймера. Эти системы были созданы специалистами Федерального центра мозга и нейротехнологий.

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