Ученый объяснил, почему мы не помним свои сны

Ученый объяснил, почему мы не помним свои сны ПНИПУ: люди быстро забывают сны из-за особенностей REM-фазы

Большинство людей забывают свои сновидения сразу после пробуждения из-за особенностей работы мозга в фазе быстрого сна (REM-фазы), рассказал ТАСС научный сотрудник ПНИПУ Валерий Литвинов. В это время активность отвечающего за память гиппокампа заметно снижена.

Мы видим сны именно во время быстрой REM-фазы, а не глубокого сна. В этот момент активность гиппокампа, отвечающего за запоминание, снижена, а резкая смена уровня нейромедиаторов при переходе к бодрствованию мешает закреплению воспоминаний, — пояснил ученый.

Этот нейрохимический скачок при пробуждении буквально «стирает» образы, превращая яркие сюжеты в неразборчивые обрывки воспоминаний. Дополнительным барьером, по мнению исследователя, служит своего рода психологическая цензура — «супер-эго», которое блокирует доступ к тем снам, что могут показаться человеку неприемлемыми. Именно этим объясняются внезапные «озарения» в течение дня, когда забытый сюжет вдруг всплывает в памяти из-за смены внутреннего состояния или внешних обстоятельств.

Ранее стало известно, что россияне любят читать на ночь книги в жанре фэнтези. Погружаться в масштабные вымышленные миры перед сном предпочитает значительная часть участников опроса отечественного книжного сервиса. Особую популярность у них снискала сага «Песня льда и пламени» Джорджа Мартина.