Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 17:30

Чиновников Минтранса Кубани обвинили в многомиллионной взятке

Сотрудники краснодарского Минтранса получили 10 млн рублей за дорожные контракты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сочи выявлен факт передачи 10 млн рублей должностным лицам Министерства транспорта Краснодарского края, сообщили в прокуратуре региона. Деньги передал владелец коммерческой фирмы за беспрепятственное заключение госконтрактов на ремонт дорог.

Установлено, что деньги предназначались для обеспечения победы в тендерах и подписания соглашений с компанией бизнесмена. Ответственность за коррупционное правонарушение понесло юрлицо, в отношении которого возбудили административное дело по статье о незаконном вознаграждении в крупном размере.

Суд назначил организации наказание в виде штрафа, полностью соответствующего сумме взятки. В прокуратуре уточнили, что денежные средства уже взысканы в полном объеме.

Ранее сообщалось, что бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал вину в получении взятки в размере свыше 80 млн рублей. Предприниматель Лева Мартиросян, который проходит по делу как обвиняемый в даче особо крупной взятки, также отрицал свою причастность к преступлению.

Россия
Краснодарский край
прокуратура
взятки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.