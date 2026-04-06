Политолог назвал способ защитить права русскоязычных жителей Латвии

Чтобы защитить русскоязычных граждан в Латвии и за рубежом в целом, нужно перейти от «обид» к холодному правовому давлению, заявил NEWS.ru научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов. Каждый эпизод нарушения прав должен войти в ежегодный доклад, направляемый в ООН, подчеркнул он.

Каждый эпизод — от оскорблений до запретов на образование и увольнений за язык — должен войти в ежегодный доклад о нарушениях прав русскоязычных с конкретными фактами, фамилиями, цитатами и ссылками на нормы права, направляемый в ООН. Это должно выглядеть как обвинительное заключение, а не как пост в соцсетях, — подчеркнул Панкратов.

По словам эксперта, сегодня латвийские власти называют русский «языком чернорабочих». Однако в конечном итоге такой ярлык можно будет навесить на авторов агрессивной русофобской риторики, уверен он.

Русофобия должна обходиться дорого, — заключил политолог.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия продолжает принимать обращения соотечественников из Прибалтики с просьбами вернуться на родину. По ее словам, власти европейских стран грубо нарушают права человека.