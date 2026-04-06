Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 18:27

Политолог назвал способ защитить права русскоязычных жителей Латвии

Политолог Панкратов: правовое давление поможет защитить русскоязычных в Латвии

Рига, Латвия Рига, Латвия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы защитить русскоязычных граждан в Латвии и за рубежом в целом, нужно перейти от «обид» к холодному правовому давлению, заявил NEWS.ru научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов. Каждый эпизод нарушения прав должен войти в ежегодный доклад, направляемый в ООН, подчеркнул он.

Каждый эпизод — от оскорблений до запретов на образование и увольнений за язык — должен войти в ежегодный доклад о нарушениях прав русскоязычных с конкретными фактами, фамилиями, цитатами и ссылками на нормы права, направляемый в ООН. Это должно выглядеть как обвинительное заключение, а не как пост в соцсетях, — подчеркнул Панкратов.

По словам эксперта, сегодня латвийские власти называют русский «языком чернорабочих». Однако в конечном итоге такой ярлык можно будет навесить на авторов агрессивной русофобской риторики, уверен он.

Русофобия должна обходиться дорого, — заключил политолог.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия продолжает принимать обращения соотечественников из Прибалтики с просьбами вернуться на родину. По ее словам, власти европейских стран грубо нарушают права человека.

Европа
Латвия
Россия
русский язык
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.