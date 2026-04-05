«Нарушение прав»: россияне из Прибалтики попросили помощи у Москальковой Москалькова: многие россияне попросили вернуть их домой из Прибалтики

Россия продолжает принимать обращения соотечественников из Прибалтики с просьбами вернуться на родину, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, власти европейских стран грубо нарушают права человека.

Обращения от соотечественников из стран Прибалтики с просьбой оказать содействие в возвращении в Россию к нам поступают. Мы считаем грубейшим нарушением прав человека принудительную репатриацию людей, которые большую часть своей жизни прожили на территории этого государства. Их право — владеть тем языком, который является их родным по рождению, — отметила Москалькова.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что русофобия в Европе со временем сойдет на нет, европейцы прозреют, а российская культура вернется. Политик подчеркнула, что послевоенное развитие европейской экономики успешно шло именно благодаря России, которая никогда не нарушала обязательств по поставкам энергоресурсов на взаимовыгодных условиях.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз не сумел диверсифицировать свои энергетические потоки из-за следования русофобской идеологии. По его мнению, Брюссель до сих пор не предлагает реальных решений.