05 апреля 2026 в 15:28

«Нарушение прав»: россияне из Прибалтики попросили помощи у Москальковой

Москалькова: многие россияне попросили вернуть их домой из Прибалтики

Татьяна Москалькова
Россия продолжает принимать обращения соотечественников из Прибалтики с просьбами вернуться на родину, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, власти европейских стран грубо нарушают права человека.

Обращения от соотечественников из стран Прибалтики с просьбой оказать содействие в возвращении в Россию к нам поступают. Мы считаем грубейшим нарушением прав человека принудительную репатриацию людей, которые большую часть своей жизни прожили на территории этого государства. Их право — владеть тем языком, который является их родным по рождению, — отметила Москалькова.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что русофобия в Европе со временем сойдет на нет, европейцы прозреют, а российская культура вернется. Политик подчеркнула, что послевоенное развитие европейской экономики успешно шло именно благодаря России, которая никогда не нарушала обязательств по поставкам энергоресурсов на взаимовыгодных условиях.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз не сумел диверсифицировать свои энергетические потоки из-за следования русофобской идеологии. По его мнению, Брюссель до сих пор не предлагает реальных решений.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе на Иран
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Дальше
