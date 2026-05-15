В ГД ответили, повлияет ли уход Москальковой на ситуацию с обменом пленных

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова на посту омбудсмена продолжит вызволять российских солдат из плена, как ее предшественница Татьяна Москалькова, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, кадровые перестановки никоим образом не скажутся на обменах военнопленными между Россией и Украиной.

Плановая смена российского омбудсмена никоим образом не скажется на обменах пленными ― срок Москальковой закончился, и теперь пост будет занимать моя бывшая коллега по Госдуме Лантратова, которая тоже прекрасно разбирается в происходящем. Другое дело, что украинская сторона всегда тяжело идет на переговоры по этому поводу ― меняет списки, теряет их, старается максимально усложнить процедуру. Тем не менее, мы, конечно, никогда не прекратим попыток вызволить наших бойцов из плена. Известно, как там к ним относятся ― пытки и издевательства не редкость. Поэтому каждый возвращенный оттуда стоит самых сложных и длительных усилий, — пояснил Журавлев.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что успешная организация обменов военнопленными и спасение тысяч человеческих жизней в период СВО стали результатом личных усилий Москальковой. Парламентарий подчеркнул высокое значение десятилетней деятельности омбудсмена на государственном посту.