День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 11:49

В ГД ответили, повлияет ли уход Москальковой на ситуацию с обменом пленных

Депутат Журавлев: Лантратова продолжит вызволять российских солдат из плена

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова на посту омбудсмена продолжит вызволять российских солдат из плена, как ее предшественница Татьяна Москалькова, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, кадровые перестановки никоим образом не скажутся на обменах военнопленными между Россией и Украиной.

Плановая смена российского омбудсмена никоим образом не скажется на обменах пленными ― срок Москальковой закончился, и теперь пост будет занимать моя бывшая коллега по Госдуме Лантратова, которая тоже прекрасно разбирается в происходящем. Другое дело, что украинская сторона всегда тяжело идет на переговоры по этому поводу ― меняет списки, теряет их, старается максимально усложнить процедуру. Тем не менее, мы, конечно, никогда не прекратим попыток вызволить наших бойцов из плена. Известно, как там к ним относятся ― пытки и издевательства не редкость. Поэтому каждый возвращенный оттуда стоит самых сложных и длительных усилий, — пояснил Журавлев.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что успешная организация обменов военнопленными и спасение тысяч человеческих жизней в период СВО стали результатом личных усилий Москальковой. Парламентарий подчеркнул высокое значение десятилетней деятельности омбудсмена на государственном посту.

Власть
Татьяна Москалькова
Яна Лантратова
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пашинян обиделся из-за грибов и подал иск к Карапетяну
Житель Иркутской области спас осиротевшего и голодного медвежонка
Стало известно, где захоронят прах Молчанова
Политолог рассказал о новой операции против Ирана
В России курс доллара упал ниже 73 рублей впервые за три года
Оставшийся один внук Молчанова расплакался у гроба дедушки и попал на видео
Проводы в последний путь: в Москве простились с телеведущим Молчановым
Известная актриса расплакалась на прощании с Молчановым
Коммерческое судно под индийским флагом затонуло после атаки у Омана
Наступление ВС РФ на Харьков 15 мая: лютые удары, «рота калек» у Волчанска
ВС России полностью выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожской области
Экономист раскрыл, кому из россиян положены дополнительные выходные
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды в матче РПЛ с «Локомотивом»
Стало известно, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году
Климатолог назвал неочевидную причину нарушения терморегуляции
Минобороны сообщило о серии ударов возмездия по объектам на Украине
Миронов назвал способ в разы увеличить поступления от НДФЛ в бюджет России
Мужчинам объяснили, на что они должны быть готовы ради семьи
Ранили в висок: сумасшедший ударил незнакомую девочку ножом в лицо
ВСУ направили два беспилотника на Москву
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.