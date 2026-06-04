Экс-футболист сборной России назвал фаворита чемпионата мира — 2026

Бывший футболист сборной России Роман Широков назвал национальную команду Испании фаворитом предстоящего чемпионата мира. В разговоре с Metaratings экс-игрок отметил, что не планирует смотреть турнир до четвертьфинала.

До четвертьфинала наверняка не буду смотреть. А что там смотреть? Фаворит? Для меня — Испания, хотя есть Франция, Англия еще. Но до четвертьфинала кто-то еще может отвалиться, поэтому нет смысла гадать до этой стадии, — сказал Широков.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Также на ЧМ выступят 12 футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что футболисты сине-бело-голубых Луис Энрике и Дуглас Сантос смогут проявить себя на мундиале, поскольку главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти будет активно ротировать состав. Он отметил, что оба игрока были задействованы в товарищеских матчах. Рапопорт отметил большую конкуренцию в бразильской сборной. Соперниками команды Анчелотти на групповой стадии станут Марокко, Гаити и Шотландия.