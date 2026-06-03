«Будут играть»: экс-тренер «Зенита» поверил в успех бразильцев из РПЛ Тренер Рапопорт: футболисты «Зенита» получат игровое время на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти будет активно ротировать состав на чемпионате мира-2026, поэтому у футболистов «Зенита» Луиса Энрике и Дугласа Сантоса есть шанс проявить себя, заявил NEWS.ru экс-тренер петербургской команды Борис Рапопорт. Он отметил, что оба игрока были задействованы в товарищеских матчах.

Анчелотти — мудрый тренер, поэтому он, наверное, будет ротировать состав. Но по товарищеским матчам похоже, что они будут играть. В сборной Бразилии большая конкуренция, но, думаю, они получат достаточно игрового времени, — сказал Рапопорт.

В заявку сборной Бразилии вошли сразу два футболиста «Зенита» — Дуглас Сантос и Луис Энрике. Всего на чемпионате мира сыграют 12 игроков из РПЛ. Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что Луис Энрике и Дуглас Сантос имеют шанс проявить себя на чемпионате мира-2026, если хорошо покажут себя на тренировках. По его мнению, все зависит от самих игроков.