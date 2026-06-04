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04 июня 2026 в 14:21

Полякам пришлось раскошелиться за любопытство на границе с Россией

Amber Mash: поляков оштрафовали за прогулку у границы Калининградской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Польская семья из Белхатувского повята заплатила штраф в 4 тыс. рублей за любопытство на границе с Калининградской областью, сообщил Telegram-канал Amber Mash. Туристы выбрали для прогулки участок в направлении Озерского района. Пограничная линия в этом месте проходит вдоль озера.

Несмотря на наличие предупреждающих знаков, путешественники подошли довольно близко к пограничным заграждениям. Они смогли рассмотреть окрестности и запечатлеть на камеру российские пейзажи. Однако их экскурсию прервали польские пограничники.

Прибывшие на место стражи порядка не стали наказывать семью за съемку, но выписали штрафы за нарушение правил пребывания в приграничной зоне. Каждый взрослый член семьи получил штраф в размере 100 злотых (2 тыс. рублей).

Ранее юрист Михаил Пирогов заявил, что российские пограничники имеют право проверять фотографии и сообщения в телефонах граждан при наличии оснований. По его словам, отказ предоставить свой гаджет может обернуться денежным штрафом или административным арестом.

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