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04 июня 2026 в 06:00

Юрист объяснил, как проходит досмотр телефона на границе

Юрист Пирогов: на границе у россиян могут проверить фото и переписки в телефоне

Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости
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Российские пограничники имеют право проверять фотографии и сообщения в телефонах граждан при наличии оснований, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, отказ предоставить свой гаджет может обернуться денежным штрафом или административным арестом.

С 2026 года российские пограничники получили официальное право проверять содержимое мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков при пересечении границы. Поправки наделили их полномочиями проводить визуальный осмотр устройств, если есть основания подозревать нарушение режима или незаконный провоз запрещенных предметов. При проверке внимание в первую очередь обращают на несколько ключевых разделов. Это популярные мессенджеры — архивы, скрытые чаты и переписки в Telegram. Также просматривают галерею фотографий и видеозаписей, историю браузера и список установленных приложений, — поделился Пирогов.

Он подчеркнул, что пограничники с особым вниманием относятся к программам, которые не входят в стандартный набор приложений, включая клиенты для криптовалют, инструменты шифрования данных или приложения, скрывающие активность пользователя. По словам юриста, контент, который может быть воспринят как нарушение закона, предполагает переписку с обсуждением радикальных идей, фотографии стратегических объектов и подписки на запрещенные ресурсы.

Поводом для вопросов также станут крупные финансовые трансакции неясного происхождения или попытки явно скрыть информацию, например сброс телефона до заводских настроек прямо перед поездкой. Главное, что нужно знать: отказ разблокировать устройство по требованию пограничника расценивается как неповиновение законному распоряжению должностного лица. Это грозит штрафом 5–7 тыс. рублей или административным арестом на срок до 15 суток, — заключил Пирогов.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что сотрудники метрополитена могут отказать пассажиру в поездке, если тот откажется показать телефон. По его словам, проводить досмотр имеют право служба безопасности метро или полиция.

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