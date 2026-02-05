Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 07:33

Юрист объяснил, чем чреват отказ показать телефон при проверке в метро

Юрист Хаминский: пассажира могут не пустить в метро при отказе показать телефон

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудники метрополитена могут не допустить пассажира к поездке, если тот откажется показать телефон, заявил юрист Александр Хаминский. По его словам, досмотр вправе проводить служба безопасности метро или полиция.

Досмотр имеют право осуществлять сотрудники службы безопасности метрополитена или полиция в рамках обеспечения транспортной безопасности. При этом нужно иметь в виду, что гражданин имеет право отказаться включать телефон, но в этом случае метрополитен вправе не допустить его к поездке, — отметил Хаминский.

Юрист подчеркнул, что, исходя из приказа Минтранса, сотрудники могут потребовать включить телефон, чтобы убедиться, что это действительно он. При этом снимать блокировку экрана необязательно. По его словам, процедуру ввели для исключения возможности использования корпуса гаджета для провоза взрывчатых веществ. Проверять содержимое устройства, включая переписки, фото и приложения, можно лишь при согласии владельца, либо на основании судебного решения.

Ранее подполковник ФСБ в запасе эксперт в области безопасности Сергей Храпач отмечал, что взрывное устройство может быть замаскировано под телефон. Он объяснил, что проверки мобильных в метро помогут выявить террористов.

Россия
Москва
метро
проверки
телефоны
