Стало известно о ситуации с гриппом и ОРВИ в России В России снизилась активность вирусов гриппа и повысилась других ОРВИ

В России снизилась активность вирусов гриппа, но выросла заболеваемость другими ОРВИ, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева. По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной.

По данным Еженедельного национального бюллетеня по гриппу и ОРВИ, заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась, эпидемиологические пороги суммарной заболеваемости гриппов и ОРВИ не были превышены ни в одном регионе РФ. На девятой неделе 2026 года зарегистрировано уменьшение активности вирусов гриппа и дальнейшее повышение активности других ОРВИ, — заявила Вахрушева.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на 10-й неделе эпидемического сезона заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 20,4% по сравнению с предыдущей неделей. Несмотря на такой скачок, эпидемические пороги по совокупному населению региона пока не превышены.

До этого инфекционист Владимир Неронов заявил, что в Москве и Подмосковье в марте ожидается пик заболеваемости ОРВИ. Он напомнил, что в группу риска входят дети, пожилые, беременные, люди с хроническими болезнями и те, кто работает в коллективах.