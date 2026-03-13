Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 04:55

Стало известно о ситуации с гриппом и ОРВИ в России

В России снизилась активность вирусов гриппа и повысилась других ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России снизилась активность вирусов гриппа, но выросла заболеваемость другими ОРВИ, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева. По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной.

По данным Еженедельного национального бюллетеня по гриппу и ОРВИ, заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась, эпидемиологические пороги суммарной заболеваемости гриппов и ОРВИ не были превышены ни в одном регионе РФ. На девятой неделе 2026 года зарегистрировано уменьшение активности вирусов гриппа и дальнейшее повышение активности других ОРВИ, — заявила Вахрушева.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на 10-й неделе эпидемического сезона заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 20,4% по сравнению с предыдущей неделей. Несмотря на такой скачок, эпидемические пороги по совокупному населению региона пока не превышены.

До этого инфекционист Владимир Неронов заявил, что в Москве и Подмосковье в марте ожидается пик заболеваемости ОРВИ. Он напомнил, что в группу риска входят дети, пожилые, беременные, люди с хроническими болезнями и те, кто работает в коллективах.

грипп
ОРВИ
болезни
статистики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коварная весна: снегопады вместо тепла — как изменился прогноз на март
Стилист объяснил, как правильно делать укладку на тонких волосах
«Такая стратегия»: военный эксперт раскрыл планы ВСУ по атакам на Россию
Родителям ответили, в каком возрасте надо обучать детей иностранным языкам
Shaman сможет выступать под иностранным псевдонимом в России
В Краснодаре на дороге нашли обломки беспилотника
Нутрициолог развеяла миф о необходимости раздельного питания
Фигурантам дела о хищении у бойцов СВО добавили 30 эпизодов
Водителям рассказали, как сэкономить на шиномонтаже
Песков обозначил значение Венесуэлы для России
Адвокат дала главный совет супругам, планирующим развестись
Затягивание операции в Иране приведет рынки в отчаяние
В ОП призвали переосмыслить развод через «Госуслуги»
Косметолог дала совет, как подтянуть кожу после похудения
Иран не поедет на ЧМ-2026 по футболу: кто его заменит, какие шансы у России
Стало известно о ситуации с гриппом и ОРВИ в России
Два аэропорта России закрылись для самолетов
Звездный стилист Сухарев рассказал о главных трендах весны
Сборная Ирана сделала заявление о своем участии в ЧМ-2026
Зоопсихолог рассказала, как приучить к дому подобранного на улице кота
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.