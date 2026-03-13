Венесуэла остается дружественной для России страной, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Безусловно. Конечно, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что многолетняя позиция России спасла государственность Венесуэлы. Дипломат подчеркнула, что, если бы не Москва, то с Каракасом поступали бы «как с тем, кто в меню». При этом известно, что военная операция США в Карибском бассейне, итогом которой стал захват президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, обошлась американскому бюджету почти в $3 млрд (231 млн рублей).

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что США получили от него идеальный вариант по Венесуэле, но сотворили глупость с президентом страны Николасом Мадуро. По его словам, он был втянут в эту проблему не по своей инициативе, а по предложению американцев. При этом глава государства заявил о наличии еще одного предложения для США по выходу из кризисной ситуации по Венесуэле. Президент уточнил, что поговорит по этому поводу с американским коллегой Дональдом Трампом.