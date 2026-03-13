Фигурантам дела о хищении у бойцов СВО добавили 30 эпизодов

Фигурантам дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево предъявили новое окончательное обвинение, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Количество новых эпизодов составляет около 30.
Ряду фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств у военнослужащих в аэропорту Шереметьево, предъявлено новое окончательное обвинение. Количество новых эпизодов составляет около 30, — сказано в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается. Подробности новых эпизодов пока не раскрываются.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что по делу о преступном сообществе, похищавшем деньги у участников СВО в Шереметьево, были задержаны 38 человек. По его словам, всего в группировку входили не менее 40 человек. Двое объявлены в розыск.
До этого предполагаемый глава банды Алексей Кабочкин заявил, что хочет отправиться на фронт. С ним поехать на СВО вместо колонии захотел еще один участник ОПГ.