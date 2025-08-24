Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 11:53

Фигурант дела о краже денег у бойцов СВО в Шереметьево попросился на фронт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предполагаемый организатор преступной группировки, обвиняемый в хищении денег у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево», Алексей Кабочкин, изъявил желание отправиться на фронт, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, такой исход маловероятен.

Кабочкин хочет на СВО, он просил, но из-за вменяемой 210 статьи УК «Создание преступного сообщества или преступной организации» это маловероятно, — отметил собеседник агентства.

По информации источника, еще один участник ОПГ также выразил желание отправиться на передовую, где сейчас находится его брат. Как уточнил собеседник издания, предполагаемый преступник «сильно негодует, что ему не дают попасть» в зону специальной военной операции.

Ранее стало известно, что участники организованной группы, задержанные за обман бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, использовали несколько схем вымогательства. В преступное сообщество входили попрошайки, зазывалы, таксисты, спортсмены и сотрудники патрульно-постовой службы, которые выступали наводчиками. Всего задержаны около 30 человек, пострадавшими признаны 18 военнослужащих.

