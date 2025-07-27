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27 июля 2025 в 19:28

Раскрыты детали схемы обмана бойцов СВО в аэропорту Шереметьево

В Шереметьево бойцов СВО обманывали девушки-попрошайки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участники организованной группы, задержанные за обман бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, использовали несколько схем вымогательства, сообщает «Коммерсант». В преступное сообщество входили попрошайки, зазывалы, таксисты, спортсмены и сотрудники патрульно-постовой службы, которые выступали наводчиками. Всего задержаны около 30 человек, пострадавшими признаны 18 военнослужащих.

Согласно материалам дела, попрошайки — преимущественно молодые девушки — подходили к бойцам и просили деньги под предлогом кражи вещей или потери билета. Военнослужащие отдавали им от 10 до 35 тысяч рублей. Другая схема включала зазывал, которые встречали солдат, приглашали в бар, угощали алкоголем и втягивали в ситуации с навязанными услугами по завышенной цене. В ряде случаев у бойцов выпытывали ПИН-код карты и снимали крупные суммы наличными. У одного из потерпевших похитили сначала 300 тысяч рублей, затем еще 108 тысяч. У другого — 600 тысяч.

Следствие считает, что преступное сообщество было организовано не позднее января 2025 года. Руководителями называют Алексея Кабочкина и Игоря Бардина. В деле фигурирует также группа спортсменов под руководством Дмитрия Боглаева.

По словам адвокатов обвиняемых, преступного сообщества не существовало, а все действия обвиняемых были несогласованными и совершались по собственной инициативе. Ни один из фигурантов вину не признает.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщала о новой волне мошенничества, направленного против семей военнослужащих. По ее словам, мошенники выдают себя за представителей Красного Креста. Они рассылают вредоносные файлы через Telegram, создают поддельные сайты для сбора личных данных и взламывают аккаунты в соцсетях. Также они звонят родственникам с ложной информацией о пленении, требуя выкуп.

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