24 августа 2025 в 21:51

Названо число участков в РФ для голосования на выборах в парламент Молдавии

В Молдавии утвердили к выборам в парламент лишь два участка для голосования в РФ

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила к парламентским выборам всего два участка для голосования в России, где проживают сотни тысяч молдаван, следует из опубликованного на сайте ведомства постановления. Оба пункта откроются в Москве.

Участки для голосования организуют на территории молдавского посольства, как и в прошлом году на выборах президента Молдавии. При этом в Италии для проживающих в ней молдаван откроют 75 участков, в Германии — 36, во Франции — 26. В целом общее число избирательных пунктов увеличилось с 234 до 301 в сравнении с прошлыми выборами — основное их количество появилось в западных странах.

Ранее стало известно, что оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова направила обращение к властям США с просьбой направить международных наблюдателей на предстоящие парламентские выборы. В заявлении отмечается, что присутствие независимых экспертов поможет обеспечить прозрачность избирательного процесса и предотвратить возможные нарушения и фальсификации.

Молдавия
выборы
парламент
участки
голосования
Москва
