«Подвиг»: посол рассказал, что сделала жена Мадуро при его захвате

Посол РФ Мелик-Багдасаров: жена Мадуро решила следовать за мужем при его захвате

Супруга венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силия Флорес сама приняла решение последовать за супругом, когда его захватили американские военные, заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьев Live». Он считает, что женщина совершила подвиг, поскольку не стала оставлять мужа.

Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации, а в этом помещении были и другие люди, сказали, что она сама пошла за ним. То есть брали только его, а она пошла за ним сама. Это подвиг, — сказал он.

Ранее судья федерального суда Нью-Йорка обязал Мадуро явиться на судебное слушание 17 марта. Мадуро обвиняется по четырем пунктам: наркотерроризм, сговор с целью ввоза наркотиков, хранение оружия и взрывных устройств. Свою вину он, как и его супруга Силия Флорес, не признает.

Тем временем власти Флориды начали проработку юридической базы для предъявления официальных обвинений Николасу Мадуро, о чем рассказал во время пресс-конференции в городе Клируотер губернатор штата Рон Десантис. По его мнению, деятельность венесуэльского режима нанесла прямой ущерб безопасности и правопорядку Флориды.

