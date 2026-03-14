14 марта 2026 в 10:46

Появились новые детали жуткого ДТП с детьми в Москве

Число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Москве выросло до девяти

Количество получивших травмы людей при столкновении микроавтобуса и туристического транспорта в Москве выросло до девяти человек, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей оперативных служб. Причем шестерых пассажиров минивена пришлось отправить в больницу.

По последним данным, пострадали девять человек, из них шесть человек, которые ехали в микроавтобусе. Они госпитализированы. Три человека пострадали из автобуса, в том числе двое детей. Пострадавшие из автобуса от госпитализации отказались, — сказал источник.

Ранее на Калужском шоссе в Москве произошло ДТП с участием микроавтобуса, автобуса и двух легковых автомобилей. Изначально сообщалось о семи пострадавших. В микроавтобусе находились мигранты, а в экскурсионном автобусе — дети.

Предварительно установлено, что микроавтобус Volkswagen перевозил граждан Киргизии. Они направлялись на работу.

До этого в Иркутской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля ВАЗ-2109. В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда медиков, а двое детей получили травмы.

