14 марта 2026 в 10:32

Разбившийся в Москве микроавтобус перевозил граждан Киргизии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Микроавтобус Volkswagen, попавший в аварию на Калужском шоссе в Москве, предварительно, перевозил граждан Киргизии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Иностранцы направлялись на работу. Транспортное средство врезалось в экскурсионный автобус с детьми.

Массовое ДТП на Калужском шоссе произошло утром 14 марта. Участниками аварии стали микроавтобус, автобус и два автомобиля. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали семь человек.

Ранее массовое столкновение автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве. В результате аварии грузовик перевернулся и опрокинулся на одну из машин. Кроме того, два человека получили травмы.

До этого сразу четыре автомобиля столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве в районе пересечения с Открытым шоссе у станции метро «Бульвар Рокоссовского». Движение на участке было затруднено, у одной из машин оторвало колесо.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 14 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Гришино, Славянск, Озерное: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 марта
«Не одобряем»: Небензя обозначил четкую позицию России по Ближнему Востоку
В Совфеде раскрыли, какая схема мошенничества набирает обороты в России
В Госдуме напомнили о ключевом преимуществе гражданского брака
Трамп предложил звезде YouTube Полу выйти на бой с Нурмагомедовым
Россиян предупредили о новых неприятных «подарках» от работодателей
Стало известно, кому принадлежит здание посольства Украины в Москве
Власти закрыли небо над российским городом
Голый наркоман «спас» страну, зарезав возлюбленную и оторвав голову голубю
Магнитные бури сегодня, 14 марта: что завтра, боли, сильный стресс, тошнота
Испугавшиеся бойцов СВО европейцы пошли на крайние меры
Хуторяне избили военкомов и полицейских под Полтавой
В МЧС раскрыли новые детали поисков пропавших в Звенигороде подростков
Стратегическая авиация Росссии начала наносить сокрушительный залп по ВСУ
На Кубани потушили пожар на НПЗ после падения обломков дрона
Жителям Сибири рассказали о погодных сюрпризах на следующей неделе
Украинцы из Полтавской области объявили «химическую войну» ТЦК
Зеленский сравнил переговоры по Украине с «Санта-Барбарой»
Появились первые кадры Лерчек во время и после химиотерапии
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

