Разбившийся в Москве микроавтобус перевозил граждан Киргизии

Микроавтобус Volkswagen, попавший в аварию на Калужском шоссе в Москве, предварительно, перевозил граждан Киргизии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Иностранцы направлялись на работу. Транспортное средство врезалось в экскурсионный автобус с детьми.

Массовое ДТП на Калужском шоссе произошло утром 14 марта. Участниками аварии стали микроавтобус, автобус и два автомобиля. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали семь человек.

Ранее массовое столкновение автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве. В результате аварии грузовик перевернулся и опрокинулся на одну из машин. Кроме того, два человека получили травмы.

До этого сразу четыре автомобиля столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве в районе пересечения с Открытым шоссе у станции метро «Бульвар Рокоссовского». Движение на участке было затруднено, у одной из машин оторвало колесо.