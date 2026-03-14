Семь человек пострадали в ДТП с «мигрантским» автобусом в Москве

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом, автобусом и двумя автомобилями на Калужском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах. Отмечается, что в микроавтобусе находились мигранты, а в автобусе — дети, которые ехали с экскурсии. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.

Предварительно, водителю микроавтобуса «Фольксваген», в котором находились иностранные граждане, стало плохо за рулем. Он по касательной задел экскурсионный автобус с детьми, припаркованный у обочины, — сказал источник.

