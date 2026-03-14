14 марта 2026 в 10:09

Семь человек пострадали в ДТП с «мигрантским» автобусом в Москве

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и автобусом в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом, автобусом и двумя автомобилями на Калужском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах. Отмечается, что в микроавтобусе находились мигранты, а в автобусе — дети, которые ехали с экскурсии. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.

Предварительно, водителю микроавтобуса «Фольксваген», в котором находились иностранные граждане, стало плохо за рулем. Он по касательной задел экскурсионный автобус с детьми, припаркованный у обочины, — сказал источник.

Ранее сразу четыре автомобиля столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве в районе пересечения с Открытым шоссе у станции метро «Бульвар Рокоссовского». Движение на участке было затруднено, у одной из машин оторвало колесо.

До этого в Санкт-Петербурге пешеход случайно врезался в борт автобуса. Мужчина был настолько поглощен своими мыслями, что не заметил приближающийся транспорт. После столкновения он упал на асфальт, вокруг него собрались обеспокоенные очевидцы. Трагедии удалось избежать благодаря экстренному торможению автобуса.

