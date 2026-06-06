МИД Азербайджана: спасатели из РФ устанавливают личности погибших моряков

Российские спасатели работают над установлением личностей моряков, погибших в результате атаки БПЛА 5 июня в Азовском море, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана. В ведомстве уточнили, что сотрудники консульского отдела посольства находятся в Ейске и оказывают необходимую помощь пострадавшим и спасенным гражданам.

В рамках поисково-спасательных мероприятий, проводимых соответствующими органами Российской Федерации, продолжается установление личности погибших и другие необходимые мероприятия, — говорится в сообщении.

Вместе с тем ведется оформление документов для возвращения граждан Азербайджана на родину. Отмечается, что состояние раненых оценивается как удовлетворительное, часть из них может быть выписана в ближайшее время.

Ранее стало известно, что пять азербайджанцев погибли при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море. Следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна суда были атакованы дронами в ночь на 5 июня.