Обвиняемый в убийстве 26-летней давности скрылся после пересмотра дела Фигурант дела об убийстве бизнесмена в Москве скрылся после пересмотра дела

Лев Тимин, обвиняемый в убийстве московского предпринимателя в 2000 году, исчез после пересмотра дела — присяжные оправдали его в 2025-м, но прокуроры добились пересмотра дела, сообщает «Коммерсант». Преступление было совершено в районе Митино, жертвой стал бизнесмен Альберт Кантемиров.

Тушинский районный суд Москвы не смог приступить к рассмотрению уголовного дела из-за того, что Тимин, которому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ, скрылся. Председательствующий Андрей Курахтанов был вынужден приостановить процесс из-за неявки подсудимого.

Известно, что Тимин, который в прошлом носил имя Руслан Темиров, приехал на встречу с Кантемировым, которому был должен денег. Однако обе стороны приехали с подмогой, в результате чего случилась перестрелка. Кантемиров был ранен, попытался скрыться, но был добит выстрелом в голову. Его брат и друг остались живы.

Ранее военного блогера Алексея Земцова приговорили к трем годам колонии общего режима по делам о вымогательстве, повреждении имущества и об угрозах убийством, пишет Telegram-канал Mash. Как сообщает источник, суд сохранил за Земцовым воинские звания и награды.