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17 июля 2026 в 13:30

Обжариваю лаваш с капустой и морковью в хрустящей корочке — мой хит для быстрого ужина и перекуса. Вкуснее хачапури

Фото: D-NEWS.ru
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Беру тонкий лаваш, натираю капусту, морковь, соленые огурцы, добавляю лук и майонез — заворачиваю все в плотный рулет, нарезаю шайбочками и обжариваю до хрустящей золотистой корочки. Получается закуска, похожая на вегетарианскую шаурму: хрустящий лаваш снаружи, сочная и ароматная начинка внутри, с кислинкой от огурцов и свежестью укропа. Лук, ошпаренный кипятком, совсем не горчит, а майонез связывает все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 1 лист тонкого лаваша, 350 г капусты, 1 морковь, 2 маринованных огурца, 1 луковица, 2–3 ст. ложки майонеза, 1/2 пучка укропа, 1/2 ч. ложки соли. Лук мелко нарежьте, залейте кипятком на 2 минуты, слейте. Капусту, морковь и огурцы натрите на крупной терке, отожмите от лишнего сока. Смешайте овощи с луком, майонезом, рубленым укропом и солью. Расстелите лаваш, распределите начинку ровным слоем, плотно сверните рулет. Нарежьте на шайбочки шириной 2 см. Обжарьте на раскаленной сковороде с маслом по 1–2 минуты с каждой стороны до хруста. Подавайте горячими или теплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже пожарила эти рулетики на завтрак — они улетели за 5 минут, даже дети, которые не любят капусту, просили добавки. Я добавила в начинку тертый сыр и кусочки курицы. Кстати, вместо майонеза можно взять сметану с горчицей. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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