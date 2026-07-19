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19 июля 2026 в 20:03

«Жестокий акт»: еще один иранский ядерный объект попал под удар США

Иран обвинил США в ударе по строящейся АЭС в провинции Хузестан

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Строящаяся атомная электростанция Даркховин в иранской провинции Хузестан подверглась удару со стороны США, заявила Организация по атомной энергии Ирана. Это нападение является нарушением международных норм, передает заявление представителей организации гостелерадио страны.

[США] совершили агрессивный и жестокий акт, противоречащий международному праву, атаковав строящуюся атомную электростанцию Даркховин <...>, выпустив несколько снарядов, — говорится в сообщении.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные зафиксировали пуски ракет из Ирана в направлении города Акаба в Иордании, расположенного вблизи израильской границы. В связи с этим на юге Израиля может быть объявлена воздушная тревога.

Кроме того, глава пресс-службы иранского Минздрава Хосейн Керманпур заявил, что жертвами ударов США по Ирану стали более 50 человек, еще 517 получили ранения. Среди пострадавших 35 женщин и 19 несовершеннолетних, среди погибших — пять женщин и двое детей.

Также Центральное командование Вооруженных сил США объявило о завершении очередного этапа ударов по иранской территории. По данным командования, эта операция стала восьмой подряд ночной атакой на объекты в Иране.

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