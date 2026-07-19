Раскрыто число пострадавших и погибших в Иране после атак США Минздрав Ирана: более 50 человек погибли и 517 пострадали при ударах США

Более 50 человек погибли и еще 517 получили ранения в результате ударов США по Ирану, сообщил глава пресс-службы иранского Минздрава Хосейн Керманпур в соцсети X. По его словам, среди пострадавших 35 женщин и 19 несовершеннолетних, среди погибших — пять женщин и двое жителей младше 18 лет.

В результате воздушных ударов США 517 человек получили ранения, более 50 погибли. Среди пострадавших 35 женщин и 19 лиц моложе 18 лет, среди погибших — пять женщин и два мученика, не достигших 18 лет, — написал Керманпур.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные завершили очередной этап ударов по территории Ирана. По данным ведомства, операция стала восьмой подряд ночью нанесения ударов по иранским объектам.

До этого президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух американских военнослужащих в результате атак в Иордании. По данным телеканала, удары были нанесены со стороны Ирана. Трамп назвал произошедшее очень печальным событием, добавив, что это в конечном итоге это идет на благо США.