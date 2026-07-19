Трамп отреагировал на гибель военных при атаке Ирана в Иордании Трамп назвал печальной гибель военных США после атаки Ирана в Иордании

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух американских военных в результате атак в Иордании, передает NewsNation. Отмечается, что удары были нанесены со стороны Ирана.

Трамп заявил, что произошедшее является очень печальным событием и признал, что подобное тяжело видеть. При этом он отметил, что, по его мнению, это происходит на благо Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что иранская армия нанесла удары по военным объектам и топливным резервуарам США в Бахрейне. При этом отмечается, что целью атаки стали объекты американской инфраструктуры на территории страны.

До этого военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран изменит тактику и перейдет от обороны к наступательным действиям, если Соединенные Штаты не прекратят удары в ближайшие дни. По его словам, иранские военные готовы изменить подход к ведению боевых действий в случае продолжения атак. Иран может перейти к фазе «наступления и полного уничтожения».