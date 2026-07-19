В Нижнем Новгороде при строительстве парковки произошло частичное обрушение

Частичное обрушение при строительстве парковки произошло в жилом комплексе «Красная поляна» в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал Ni Mash. В результате инцидента пострадавших нет.

Уточняется, что застройщик еще неделю назад предупреждал о необходимости возведения конструкции для предотвращения подвижки грунта и обеспечения устойчивости склона между домами первой и второй линии. Сейчас специалисты выясняют причины обрушения, а доступ к разрушенной территории ограничен.

Ранее в городе Чунцин на юго-западе Китая в результате обрушения горного склона погибли не менее восьми человек, а еще 34 числятся пропавшими без вести. ЧП произошло в пятницу, 17 июля, во второй половине дня по пекинскому времени в уезде Пэншуй. Власти эвакуировали из прилегающих районов более 1,1 тыс. человек.

До этого стало известно об обрушении моста на пляже Большая Тавайза в бухте Муравьиная Приморского края. По словам очевидцев, в момент происшествия под конструкцией купались дети, которые забирались на мост и ныряли с него. По предварительной информации, одна девочка наглоталась воды, а мальчик получил тяжелую травму — ему оторвало палец. Отдыхающие своими силами начали поиски детей сразу после обрушения.