В Китае восьмерых человек прибило насмерть камнями при обрушении склона В Китае при обрушении горного склона погибли восемь человек

В городе Чунцин на юго-западе Китая в результате обрушения горного склона погибли не менее восьми человек, еще 34 числятся пропавшими без вести, сообщает Центральное телевидение КНР. ЧП произошло в пятницу, 17 июля, во второй половине дня по пекинскому времени в уезде Пэншуй. На месте происшествия работают сотни спасателей, власти эвакуировали из прилегающих районов более 1,1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого дома в Краснодоне ЛНР завершена. Из-под завалов извлечены тела трех погибших. Отмечается, что силами сотрудников МЧС спасена женщина, она госпитализирована в медучреждение с травмами.

До этого на пляже в Приморском крае рухнул пешеходный мост. В момент обрушения под конструкцией находились несовершеннолетние, которые забирались на мост и прыгали в воду. Предварительно, одна девочка наглоталась воды, а мальчик получил тяжелую травму — ему оторвало палец.