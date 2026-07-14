Названо число тел, извлеченных из-под завалов в Краснодоне

Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого дома в Краснодоне ЛНР завершена, из-под завалов извлечены тела трех погибших, рассказали в пресс-службе МЧС России в МАКС. Отмечается, что силами сотрудников МЧС спасена женщина, она госпитализирована в медучреждение с травмами.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Краснодоне завершены. По итогам проведенных работ из-под завалов были извлечены тела трех погибших — мужчины и двух женщин, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Краснодоне произошел взрыв бытового газа. Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей за собой по неосторожности смерть человека, в связи с обрушившимся подъездом. В результате инцидента погибла, как минимум, одна женщина.

До этого региональное управление МЧС сообщило, что четыре человека спасены при пожаре в трехэтажном жилом доме в Калининском районе Новосибирска, где ранее произошел взрыв газовоздушной смеси. Сотрудники спасательной службы вывели людей из здания с помощью трехколенной лестницы.