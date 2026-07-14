Следователи приступили к проверке после обрушения подъезда в ЛНР

Следователи приступили к проверке после обрушения подъезда в ЛНР Луганские следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины в Краснодоне

Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей за собой по неосторожности смерть человека, в связи с обрушившимся подъездом в Краснодоне, сообщили на странице Следственного управления СК РФ по Луганской Народной Республике во «ВКонтакте». В результате инцидента погибла как минимум одна женщина.

Трагедия произошла около полуночи в деревянном доме на улице Первоконной в Краснодоне. Спасатели нашли под завалами подъезда тело женщины. Они продолжают поиски пострадавших.

На месте происшествия работают криминалисты и свердловские следователи. Сейчас они опрашивают свидетелей и проводят экспертизы.

Ранее появилась информация, что в бухте Муравьиная Приморского края обрушился мост. В момент инцидента под конструкцией купались дети. По имеющейся информации, одна девочка наглоталась воды, а одному мальчику оторвало палец. Прохожие сразу начали поиск пострадавших после обрушения моста. Всех их смогли вытащить на сушу.

Кроме этого следователи возбудили уголовное дело о теракте в Энергодаре. Украинский беспилотник атаковал автобусную остановку.