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14 июля 2026 в 11:18

Следователи приступили к проверке после обрушения подъезда в ЛНР

Луганские следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины в Краснодоне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей за собой по неосторожности смерть человека, в связи с обрушившимся подъездом в Краснодоне, сообщили на странице Следственного управления СК РФ по Луганской Народной Республике во «ВКонтакте». В результате инцидента погибла как минимум одна женщина.

Трагедия произошла около полуночи в деревянном доме на улице Первоконной в Краснодоне. Спасатели нашли под завалами подъезда тело женщины. Они продолжают поиски пострадавших.

На месте происшествия работают криминалисты и свердловские следователи. Сейчас они опрашивают свидетелей и проводят экспертизы.

Ранее появилась информация, что в бухте Муравьиная Приморского края обрушился мост. В момент инцидента под конструкцией купались дети. По имеющейся информации, одна девочка наглоталась воды, а одному мальчику оторвало палец. Прохожие сразу начали поиск пострадавших после обрушения моста. Всех их смогли вытащить на сушу.

Кроме этого следователи возбудили уголовное дело о теракте в Энергодаре. Украинский беспилотник атаковал автобусную остановку.

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