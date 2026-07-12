Новая атака ВСУ на Энергодар обернулась уголовным делом о теракте СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА ВСУ на Энергодар

Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки на автобусную остановку в Энергодаре Запорожской области, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, 12 июля Вооруженные силы Украины атаковали с помощью БПЛА объект гражданской инфраструктуры на улице Комсомольской.

Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на автобусную остановку в городе Энергодар, — уточнила Петренко.

В результате произошедшего погибла женщина, еще четыре человека получили ранения. На месте происшествия следователи собирают доказательства, устанавливают характеристики беспилотника и выясняют все обстоятельства случившегося. В СК добавили, что дадут правовую оценку действиям всех причастных к атаке лиц.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время они проведут комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.