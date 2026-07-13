Мост с детьми обрушился на пляже в Приморском крае

Мост с детьми обрушился на пляже в Приморском крае

Мост обрушился на пляже Большая Тавайза в бухте Муравьиная Приморского края, сообщает Telegram-канал «112». По словам очевидцев, в момент происшествия под конструкцией купались дети, которые забирались на мост и ныряли с него.

По предварительной информации, одна девочка наглоталась воды, а мальчик получил тяжелую травму — ему оторвало палец. Отдыхающие своими силами начали поиски детей сразу после обрушения. По некоторым данным, всех удалось спасти.

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