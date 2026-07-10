Подросток утонул в озере в российском регионе В Татарстане 15-летний подросток утонул в необорудованном для купания месте

В Алексеевском районе Татарстана днем 10 июля утонул 15-летний подросток, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в мессенджере МАКС. Трагический инцидент произошел на озере вблизи села Сухие Курнали.

Ребенка извлекли из воды очевидцы и передали врачам скорой медицинской помощи. Однако медики констатировали смерть мальчика, — говорится в сообщении ведомства.

Сигнал о происшествии поступил по системе «Глонасс-112» в 14:11. По предварительным данным, причиной трагедии стало купание в необорудованном месте.

Ранее старший помощник руководителя СУ СКР по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ Аврора Римская рассказала, что девушки, утонувшие в водоеме парка Уссурийска, не умели плавать. По ее словам, погибшие вовсе не планировали купаться.

До этого в Новосибирске подросток утонул в запрещенном для купания месте на реке Оби. Днем на территории бывшего пляжа «Наутилус» компания несовершеннолетних решила искупаться. Во время плавания один из ребят начал тонуть. Его друг попытался помочь, но не смог спасти 15-летнего мальчика.