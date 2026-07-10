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10 июля 2026 в 11:03

Появились подробности трагедии в Приморье, где утонули две девушки

Утонувшие в уссурийском парке девушки не умели плавать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Девушки, утонувшие в водоеме парка Уссурийска в Приморском крае, не умели плавать, заявила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Аврора Римская. По ее словам, которые передает РИА Новости, погибшие вовсе не планировали купаться.

Никто не умел плавать, и они не купались, — сказала Римская.

Она отметила, что три девушки подошли к водоему, но подмытый берег внезапно обрушился, и они оказались в воде. По ее словам, глубина оказалась значительной, и женщины начали тонуть, однако одной из них удалось спастись благодаря помощи очевидца.

Ранее стало известно, что в Новосибирске подросток утонул в запрещенном для купания месте на реке Оби. Днем на территории бывшего пляжа «Наутилус» компания несовершеннолетних решила искупаться. Во время плавания один из ребят начал тонуть. Его друг попытался помочь, но не смог спасти 15-летнего мальчика.

До этого сообщалось, что в Янаульском районе Башкирии трехлетний мальчик утонул в пруду. Трагедия произошла, когда ребенок находился в гостях у родных.

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