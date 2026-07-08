Тело подростка нашли в Оби в 20 метрах от берега Подросток из Новосибирска утонул в запрещенном для купания месте на Оби

Подросток утонул в запрещенном для купания месте на Оби в Новосибирске, пишет Telegram-канал «112». Трагедия произошла днем на территории бывшего пляжа «Наутилус», где купалась компания несовершеннолетних. Один из них начал тонуть во время плавания. Тогда друг попытался помочь ему, но спасти 15-летнего подростка все равно не удалось.

Очевидцы вызвали спасателей, однако найти тело в акватории с катера не получилось из-за мелководья. Позже к поискам подключилась водолазная группа муниципальной аварийно-спасательной службы. Тело подростка обнаружили примерно в 20 метрах от берега — на территории с резкими перепадами глубины. По словам специалистов, после мелководья глубиной около 80 сантиметров дно резко опускается примерно до 1,7 метра.

Ранее стало известно, что водолазы обнаружили тело 16-летнего подростка, утонувшего в реке Томи в районе Коммунального моста в Томске. По факту произошедшего проводится проверка. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства гибели юноши.