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12 июля 2026 в 00:59

Прогулка двух женщин на сапе в Финском заливе закончилась трагедией

Женщина погибла и одна пропала после прогулки на сапе в Финском заливе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В бухте Батарейная Ломоносовского района Ленинградской области произошел несчастный случай во время прогулки на сапе, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Одна женщина погибла, еще одну продолжают искать после выхода в Финский залив в непогоду.

По данным МЧС, женщины плавали на сапе без спасательных жилетов и не смогли вернуться на берег. Спасатели обнаружили тело одной из них, поиски второй продолжаются. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее стало известно, что в Новосибирске подросток утонул в запрещенном для купания месте на реке Оби. Днем на территории бывшего пляжа «Наутилус» компания несовершеннолетних решила искупаться. Во время плавания один из ребят начал тонуть. Его друг попытался помочь, но не смог спасти 15-летнего мальчика.

До этого сообщалось, что в Янаульском районе Башкирии трехлетний мальчик утонул в пруду. Трагедия произошла, когда ребенок находился в гостях у родных.

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