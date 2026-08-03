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03 августа 2026 в 14:15

В Пакистане назвали количество жертв жуткого теракта у здания полиции

Reuters: теракт у здания полиции в Пакистане унес жизни 17 человек

Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press
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Жертвами взрыва у здания полиции в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва стали 17 человек, еще 34 получили ранения, сообщает Reuters. Теракт произошел 2 августа в районе Сват.

В результате взрыва погибли семь стражей правопорядка и 10 гражданских лиц. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф уже выразил соболезнования родственникам погибших.

Ранее власти Таиланда квалифицировали как теракт атаку на КПП в южной провинции Наратхиват. В результате нападения погибли не менее пяти силовиков, еще шесть гражданских лиц, в том числе несовершеннолетние, ранены.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил журналистам, что теракт в центре Берлина направлен против свободы и представляет собой посягательство на либеральные устои германского общества. По его оценке, произошедшее нанесло удар по основам открытого демократического государства.

Также он поручил главе МВД ФРГ подготовить официальное заключение о возможном максимальном ограничении свободы перемещения для потенциальных преступников, если их нельзя поместить под стражу. Это предложение глава кабмина вынес после теракта в Берлине.

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