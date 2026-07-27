Мерц призвал к ограничениям после теракта в Берлине Мерц призвал ограничить свободу потенциальным преступникам в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц после теракта в Берлине предложил максимально сузить свободу передвижения потенциальных преступников, если их невозможно поместить в СИЗО или тюрьму. Канцлер дал поручение главе МВД ФРГ подготовить официальное заключение по данному вопросу для последующего рассмотрения в федеральном правительстве, сообщает РИА Новости.

На мой взгляд, мы должны сделать все возможное, чтобы максимально ограничить свободу передвижения таких потенциальных преступников, если не можем заключить их под стражу — будь то следственный изолятор или тюремное заключение, — заявил Мерц.

Ранее министр внутренних дел ФРГ сообщил, что вечером 25 июля в берлинском парке Тиргартен автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего один человек погиб, еще 29 получили травмы. Он уточнил, что среди пострадавших есть люди, находящиеся в критическом состоянии.

Позже глава МВД ФРГ Александр Добриндт сообщил, что совершивший наезд на толпу водитель также напал с мачете на прохожих. Министр подтвердил, что главным подозреваемым является 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями. Мать подозреваемого получила немецкое гражданство в 2002 году. По словам Добриндта, фигурант уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с радикализацией и причастностью к исламизму.