Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 17:01

Мерц призвал к ограничениям после теракта в Берлине

Мерц призвал ограничить свободу потенциальным преступникам в Германии

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Канцлер Германии Фридрих Мерц после теракта в Берлине предложил максимально сузить свободу передвижения потенциальных преступников, если их невозможно поместить в СИЗО или тюрьму. Канцлер дал поручение главе МВД ФРГ подготовить официальное заключение по данному вопросу для последующего рассмотрения в федеральном правительстве, сообщает РИА Новости.

На мой взгляд, мы должны сделать все возможное, чтобы максимально ограничить свободу передвижения таких потенциальных преступников, если не можем заключить их под стражу — будь то следственный изолятор или тюремное заключение, — заявил Мерц.

Ранее министр внутренних дел ФРГ сообщил, что вечером 25 июля в берлинском парке Тиргартен автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего один человек погиб, еще 29 получили травмы. Он уточнил, что среди пострадавших есть люди, находящиеся в критическом состоянии.

Позже глава МВД ФРГ Александр Добриндт сообщил, что совершивший наезд на толпу водитель также напал с мачете на прохожих. Министр подтвердил, что главным подозреваемым является 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями. Мать подозреваемого получила немецкое гражданство в 2002 году. По словам Добриндта, фигурант уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с радикализацией и причастностью к исламизму.

Европа
Германия
Берлин
Фридрих Мерц
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московский детсад заползла краснокнижная змея
Захарова призвала США понести ответственность за Анкоридж
В Ярославле неизвестный мужчина нокаутировал пенсионерку
На Пхукете задержали лидера крупного ОПГ из России
Обвиняемую в педофилии учительницу из Петербурга признали вменяемой
В «Москвариуме» обновили тематическое пространство «Капибарабууум»
Росстандарт утвердил ГОСТ на световые мечи
Младенец выжил после остановки сердца на 26 минут
Военэксперт раскрыл значимость освобождения Торского в ДНР
Альпинист ответил, как обезопасить себя при восхождении на Эльбрус
Россия призвала ООН обратить внимание на преступления Украины
Telegram заблокировал свыше 200 тыс. каналов за сутки
На Аллее ангелов в Луганске появятся новые имена
Россиянам рассказали о безвизовой альтернативе Черногории
Дачникам рассказали неожиданный факт о сорняках
Особняк Малышевой в США потерял четверть стоимости за 10 лет
Хуситы заявили об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Финансист назвал количество рабочих дней в августе
Захарова назвала сайт «Миротворец» позором для всего человечества
Грозы вызвали крупнейший лесной пожар в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.