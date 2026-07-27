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27 июля 2026 в 17:30

В Ярославле мужчина нокаутировал пенсионерку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Ярославле неизвестный мужчина ударил пенсионерку кулаком по лицу и нокаутировал ее, сообщает 76.ru. Инцидент произошел 26 июля около 15:00 на улице Чехова.

Согласно записям с камер наблюдения и показаниям свидетелей, двое мужчин двигались по тротуару вслед за женщиной с сумками, после чего один из них догнал пострадавшую сзади и нанес удар кулаком в голову. От удара женщина упала, после чего нападавший вместе со спутником покинули место происшествия.

Пострадавшая была госпитализирована бригадой скорой помощи. В городских пабликах отмечается, что лица подозреваемых могли попасть в объектив нескольких камер. В полиции сообщили, что личности причастных устанавливаются, проводится доследственная проверка.

Ранее в Челябинске толпа молодых людей жестоко избила подростка. Один из участников драки сломал мальчику нос. Нападавших было около 10 человек. После инцидента мать пострадавшего подала заявление в полицию.

В Подольске двое мужчин избили подростка после того, как он отказался купить им алкоголь. В полицию обратилась женщина, ставшая свидетельницей драки. Правоохранители установили личности участников конфликта и доставили их в отдел: ими оказались местные жители 1987 и 1993 годов рождения.

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