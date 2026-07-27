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27 июля 2026 в 17:03

Названы сроки создания Киевом «минимально жизнеспособного» аналога Patriot

Киев рассчитывает получить прототип системы Patriot в первой половине 2027 года

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина рассчитывает, что прототип европейской противоракетной системы под кодовым названием Freyja будет готов в первой половине следующего года, сообщает Reuters. Как сказано в публикации, Киев призывает союзников помочь в создании оружия, способного сбивать российские ракеты.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян, курирующий проект, заявил, что в ближайшее время должно пройти первое заседание международного комитета. Его участникам предстоит оценить расходы на исследования и разработку системы.

Поскольку мы работаем в очень сжатые сроки, у нас амбициозная цель: подготовить минимально жизнеспособный продукт к первой половине следующего года. Это прототип, который уже может продемонстрировать свои первые практические результаты, — сообщил Алоян.

Проект позиционируется как более дешевая и массовая альтернатива американским ЗРК Patriot. Главным промышленным партнером выступает украинская компания Fire Point, к инициативе также подключаются европейские оборонные гиганты.

Ранее Fire Point заявила, что провела первые успешные летные испытания новой зенитной ракеты FP-7.x. Сооснователь предприятия Денис Штилерман отмечал, что сроки завершения проект зависит от западных партнеров.

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Украина
ПВО
ЗРК Patriot
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