В России отреагировали на заявления Токио об ядерном оружии Захарова: Россия внимательно следит за заявлениями Японии о ядерном оружии

Россия внимательно отслеживает все заявления Японии о ядерном оружии, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент NEWS.ru. Она отметила, что власти страны всерьез воспринимают идеи Токио об открытой дискуссии на эту тему.

Мы внимательно отслеживаем подобные заявления японских официальных лиц, воспринимаем их с максимальной серьезностью, не склонны считать некой формулой речи, потому что понимаем, кто за Токио стоит и кто руководит этой страной на самом деле, — сказала Захарова.

Она дала такой комментарий в ответ на заявления министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми. Он предложил открыть дискуссию насчет наличия ядерного оружия у островного государства без всяких табу. По его словам, такой разговор необходим в контексте национальной безопасности.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что на сегодняшний день возобновление диалога между РФ и Японией невозможно. По его мнению, нынешнее руководство страны продолжает русофобский курс.