Психолог предупредила об опасности «синдрома спасателя» Психолог Подольская: нельзя забывать о себе ради помощи другим

Нельзя забывать о собственных делах и чувствах ради помощи другим, предупредила психолог Диана Подольская. В разговоре с телеканалом «Краснодар» специалист подчеркнула, что помогать другим нормально, но это не должно переходить в так называемый синдром спасателя, когда человек берет ответственность за чужую жизнь.

Помогать другим — это нормально. Проблема возникает тогда, когда человек начинает считать себя ответственным за чужую жизнь, забывает о собственных интересах и испытывает чувство вины каждый раз, когда отказывается кому-то помочь, — пояснила Подольская.

По ее словам, такая помощь приводит к эмоциональному истощению. Кроме того, обратила внимание психолог, часто при синдроме спасателя человек попадает в отношения, где его заботу воспринимают как данность.

Настоящая поддержка не означает, что нужно делать все за другого человека. Гораздо полезнее помочь ему найти собственное решение и сохранить ответственность за свою жизнь, — заключила психолог.

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