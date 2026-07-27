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27 июля 2026 в 18:06

Психолог предупредила об опасности «синдрома спасателя»

Психолог Подольская: нельзя забывать о себе ради помощи другим

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Нельзя забывать о собственных делах и чувствах ради помощи другим, предупредила психолог Диана Подольская. В разговоре с телеканалом «Краснодар» специалист подчеркнула, что помогать другим нормально, но это не должно переходить в так называемый синдром спасателя, когда человек берет ответственность за чужую жизнь.

Помогать другим — это нормально. Проблема возникает тогда, когда человек начинает считать себя ответственным за чужую жизнь, забывает о собственных интересах и испытывает чувство вины каждый раз, когда отказывается кому-то помочь, — пояснила Подольская.

По ее словам, такая помощь приводит к эмоциональному истощению. Кроме того, обратила внимание психолог, часто при синдроме спасателя человек попадает в отношения, где его заботу воспринимают как данность.

Настоящая поддержка не означает, что нужно делать все за другого человека. Гораздо полезнее помочь ему найти собственное решение и сохранить ответственность за свою жизнь, — заключила психолог.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, что экстремальные увлечения помогают людям залечивать душевные раны. По ее словам, преодоление своих страхов приносит больше пользы, чем их пассивное переживание.

Здоровье
психологи
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